رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع دييغو جوتا

أعلن ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي، تجديد تعاقده مع البرتغالي دييغو جوتا نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره "الريدز" عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلاله تجديد تعاقده مع جوتا ليواصل مشواره مع الفريق.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹 — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022

ووقع جوتا البالغ 25 عاما على عقد طويل الأمد، مع ليفربول، ليواصل مسيرته مع الريدز لفترة أطول، وفقا لما ذكره بيان النادي.

وقال جوتا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا، فخور حقا، منذ أن وصلت قبل عامين، أثبتت نفسي كلاعب مهم في هذا الفريق، وهذا ما أردته منذ البداية.

وأضاف : "الآن، وقعت على اتفاق جديد طويل الأمد، بالنسبة لي، من الجيد حقا إثبات أنني سأكون هنا لفترة من الوقت".

ونجح المهاجم في تسجيل 21 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وساهم في حصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي ، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

المصدر:"وكالات"