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المشجعون الصينيون يغرقون البطلة الأولمبية الروسية آنا شيرباكوفا بـ230 كغ من الهدايا (صور)

الرياضة

المشجعون الصينيون يغرقون البطلة الأولمبية الروسية آنا شيرباكوفا بـ230 كغ من الهدايا (صور)
AFP
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أعلن نادي المعجبين بالمتزلجة على الجليد الروسية آنا شيرباكوفا الحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية ببكين عن إرسال مجموعة ضخمة من الهدايا للرياضية البالغة 17 عاما.

وأرسل نادي المعجبين في الصين ما يصل وزنه إلى 230 كغ من الهدايا المتنوعة على دفعتين، من بكين إلى روسيا.

إذ بلغ وزن الدفعة الأولى من الهدايا 160 كغ، لتتبعها دفعة أخرى بوزن 70 كغ.

المشجعون الصينيون يغرقون البطلة الأولمبية الروسية آنا شيرباكوفا بـ230 كغ من الهدايا (صور)
AFP

ولم يكشف النادي عن محتويات الحمولة، واصفا إياها بالمفاجأة، لكن جرت العادة أن يحتفي معجبو المتزلجة بإرسال دمى الأطفال لها.

وتتمتع المتزلجة الفنية شيرباكوفا بشعبية كبيرة سواء في روسيا أو الصين خاصة بعد تألقها في أولمبياد بكين.

كما أن شيرباكوفا أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة العالم العام الماضي، وتحصلت على ميداليتين فضيتين في بطولة أوروبا. 

المصدر: "لينتا.رو"

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