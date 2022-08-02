الأهلي المصري مادة تدرس في جامعة "لا ليغا" الإسبانية

وجه الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" الشكر لنادي الأهلي المصري على "مادة النادي الأهلي"، التي تم تدريسها في جامعة "لا ليغا" خلال الأيام الماضية في إسبانيا.

ووجه حساب الدوري الإسباني على تويتر باللغة العربية، الاثنين، رسالة شكر للنادي المصري، وقال في "تويتر": "‏‎مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا، شكرا النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، شكرا محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب، نتطلع لرؤيتكم ثانيا في برنامج ماجيستير الدورة المقبلة".

مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا شكراً النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا شكراً محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب نتطلع لرؤيتكم ثانياً في برنامج ماچيستير الدورة المقبلة 👏🇪🇬🇪🇸#LaLiga — LaLiga (@LaLigaArab) August 1, 2022

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق، في بيان نشره على حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الجمعة الماضي، أن جامعة لا ليغا درست مادة الأهلي تحت عنوان "نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن العنوان اختارته الجامعة لتدريس المادة.

🔴| تدريس "مادة النادي الأهلي" في مناهج الجامعات الأوروبية 🏫 تحت عنوان "نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط" 🌍🔝🦅 pic.twitter.com/itm11rWH72 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2022

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وأشار إلى تواجد المهندس محمد سراج الدين، عضو إدارة الفريق، في إسبانيا، للمشاركة في "ماجستير" الإدارة الرياضية، ليكون المحاضر العربي والإفريقي الوحيد بـ"الماجستير".

وتضمنت المادة شرحا عن سوق وصناعة الرياضة في مصر ورؤية 2030، ثم التطرق إلى تجربة نادي الأهلي في القطاع الرياضي المحلي وفي الشرق الأوسط، كما تضمنت شرحا عن تاريخ الفريق وإنجازاته وألقابه وشعبيته الكبيرة.

سبق وأن تحدث مدير جامعة "لا ليغا" الإسبانية، جوزيه مويا، عن شراكته مع المارد الأحمر، قائلا: "شراكتنا مع النادي الأهلي تضيف عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم، والهدف من هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة عالميا".

المصدر: twitter/AlAhly