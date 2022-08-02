إصابة قوية تبعد تيسودالي عن "أسود الأطلس"

سيغيب الجناح الدولي المغربي طارق تيسودالي ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستحرمه من المشاركة في مونديال قطر 2022، بحسب ما كشف اللاعب الاثنين.

وأصيب تيسودالي (29 عاما) بقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال مباراة فريقه خنت وسانت تروندن (1-1) السبت في الدوري البلجيكي لكرة القدم، فاضطر للخروج من الملعب بعد نصف ساعة على البداية.

وكتب تيسودالي في حسابه على "إنستغرام": "لقد خضت آخر مباراة لفترة ستة أشهر على الأقل. تتلاشى أحلام كثيرة، لكن الله لديه دوما خطة أفضل من خطتي".

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وتابع اللاعب الذي قدم موسما مميزا مع خنت ما أهله حمل ألون "أسود الأطلس": "أعدكم بأني سأعود أقوى. أتمنى لفريقي كل النجاح هذا الموسم، وسأكون هناك في البلاي أوف. وسأدعم المغرب في كأس العالم".

ومر اللاعب المولود في أمستردام في نادي لوهافر الفرنسي (2016-2018) الذي أعاره لعدة أندية هولندية، ثم ارتدى الوان بيرشكوت البلجيكي (2018-2021) قبل انتقاله إلى خنت.

وشارك تيسودالي في كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع المنتخب المغربي بقيادة المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش. وسجل مرتين في المواجهتين الحاسمتين المؤهلتين لمونديال 2022 في مارس الماضي ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي مونديال قطر المقرر في نوفمبر المقبل، وقع المغرب في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا. وكان المنتخب المغربي تعرض لصفعة أخيرا، بعد إصابة قلب الدفاع الجديد لوست هام الإنجليزي نايف أكرد وخضوعه لجراحة في كاحله.

المصدر: "أ ف ب"