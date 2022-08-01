مصدر: السومة يتلقى عرضا من قطر

أفاد تقرير صحفي، بأن إدارة النادي الأهلي السعودي تدرس بجدية العرض المقدم لنجم الفريق السوري عمر السومة، للانتقال إلى دوري نجوم قطر الصيف الجاري مقابل 7.5 مليون ريال سعودي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الاثنين، عن مصادر وصفتها بأنها "خاصة" قولها إن النادي الأهلي تلقى عرضا بقيمة مليوني دولار (نحو 7.5 مليون ريال سعودي) من نادي العربي القطري لكرة القدم، مقابل شراء عقد السومة، الممتد حتى يونيو 2024.

وأكدت المصادر بحث إدارة الأهلي العرض قبل الرد على نادي العربي القطري.

وكان الأهلي، الذي هبط لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى السعودي، تعاقد الأسبوع الماضي، مع التونسي يوسف العبدلي كرأس الحربة.

يذكر أن عمر السومة انضم إلى الأهلي منذ عام 2014، قادما من صفوف القادسية الكويتي، حيث حقق معه أربع بطولات محلية، واحتكر لقب هداف الدوري ثلاث مرات متتالية، من 2014 إلى 2017.

المصدر: وسائل إعلام