"الثعلبة الفنزويلية" جوليانا: الأمر أصعب من قطعة لحم بدولارين.. لكن لست بحاجة لعملية جراحية (فيديو)

تعرضت الأمريكية جوليانا بينيا لهزيمة مؤثرة أمام متحديتها أماندا نونيز في النزال "الثأري" الذي جمعهما صباح أمس الأحد، ضمن دورة "UFC 227" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأصيبت جوليانا بينيا الملقبة بـ"الثعلبة الفنزويلية" بجرح في جبينها، وتلقت العديد من الكدمات خلال النزال الذي أقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وانتهى بخسارتها بالنقاط بإجماع قرار الحكام (50-45، 50-44، 50-43).

Amanda Nunes with an incredible round 2. #UFC277pic.twitter.com/VrHwVehOnJ — Jerry Avenaim (@avenaim) July 31, 2022

Amanda Nunes gets her beer on the way out of the arena 🍻 #UFC277pic.twitter.com/5ouX7HScov — MMAFighting.com (@MMAFighting) July 31, 2022

وكتبت جوليانا بينيا عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "كان أقسى من شريحة لحم بدولارين. أشكركم جميعا على الحب! مجرد خدش مخلب مع بضع غرز. جميع أجزاء الجلد في مكانها، ليست هناك حاجة لإجراء عملية جراحية. أحبكم جميعا! الآن نتيجتنا هي (1-1)..".

وجاء ذلك ربما ردا على تصريحات الأمريكي دانا وايت خلال المؤتمر الصحفي، حيث استبعد إمكانية تنظيم مواجهة ثالثة "ثأرية" فورية بين الفتاتين، مشيرا إلى أن جوليانا بينيا ستحتاج إلى جراحة تجميلية، لأنها فقدت قطعة كبيرة من الجلد خلال النزال بسبب جرح في جبينها.

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واستعادت أماندا نونيز (34 عاما) لقب بطلة اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين، وردت اعتبارها بعد هزيمتها أمام بينيا بالإخضاع في النزال الأول الذي جمعهما يوم 11 ديسمبر 2021، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وحققت أماندا نونيز انتصارها الثاني والعشرين مقابل 5 هزائم.

بينما منيت جوليانا بينيا (32 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: RT