برشلونة يبيع جزءا جديدا من النادي مقابل 100 مليون يورو

يواصل رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، عملية الإصلاح المالي داخل الفريق الكتالوني لانتشاله من أزمة الديون الخانقة، وتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي: "يعلن برشلونة عن بيع 24.5% من استوديوهات النادي لشركة Socios.com مقابل 100 مليون يورو، لتسريع استراتيجيته في المجال السمعي البصري، و blockchain، و NFT، وWeb.3".

وأضاف: "تم البيع وفقا لتفويض الجمعية العمومية لأعضاء النادي، والتي عقدت في 23 أكتوبر الماضي".

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy.



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وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي، لتقديم لاعبه الجديد الفرنسي كوندي، القادم من إشبيلية،: "نحن متفائلون وواثقون، سنفعل كل ما بوسعنا لتسجيل جميع اللاعبين. عقدنا اتفاقات لنستطيع فعل ذلك، آمل أن تكون حساباتنا متوافقة مع رابطة الدوري الإسباني، ولو كان الوضع غير ذلك فسنجد حلا. نعمل على عمليات بيع اللاعبين، لكن الأمر ليس سهلا".

وواصل: "أشعر أننا نؤدي مهمتنا رغم الصعوبات، التعامل مع قاعدة اللعب المالي النظيف ليس سهلا، ومنافسونا يستغلون الوضع ويقولون: ألا يمر برشلونة بكذا وكذا! أنا لن أتحدث عن الآخرين، لو أرادوا مواصلة الحديث فأهلا وسهلا".

وكشف لابورتا عن مفاجأة مدوية، بقوله: "الصيف لا يزال طويلا، وفترة التسجيل مستمرة حتى 13 أغسطس، ربما نتعاقد مع لاب آخر، لكن أولا يجب أن نسجل اللاعبين وبعدها سنرى ما يمكن أن نفعل لو طلبوا تعزيزات إضافية".

ووقع كوندي مدافع نادي إشبيلية، على عقود انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات مقبلة حتى يونيو 2027.

ووقع جوليس كوندي على عقد مع برشلونة لمدة 5 مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وبلغت قيمة الصفقة نحو 50 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 5 و10 ملايين يورو كمتغيرات.

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، وتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وتأتي هذه الصفقة بعد أن باع النادي الشهر الماضي 15% أخرى من حقوقه في البث التلفزيوني لمجموعة "سيكس ستريت" الأمريكية مما أعطى هذه المجموعة حصة تبلغ 25 %.

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وتعاقد برشلونة مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونخ بعد أن اشترت "سيكس ستريت" الحصة الأولى البالغة 10%.

وكان لابورتا، الذي ترأس النادي في واحدة من أفضل فتراته بين عامي 2003 و2010، قد كشف في أغسطس 2021، إن إجمالي ديون النادي 1.35 مليار يورو، منها 673 مليونا مستحقة للبنوك.

وفي يونيو الماضي، وافق برشلونة على بيع حصة من قسم التراخيص والتسويق، والتنازل عن 25% من دخله من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني.

ووقع النادي أيضا صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع شركة "سبوتيفاي"، في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو، ووافق على خطط مالية في ديسمبر الماضي لتجديد ملعب "كامب نو".

المصدر: وكالات