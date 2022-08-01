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شاهد.. المقاتل الروسي بافلوفيتش يهزم "الوحش الأسود" الأمريكي

الرياضة

شاهد.. المقاتل الروسي بافلوفيتش يهزم
AFP Carmen Mandato
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فاز الروسي سيرغي بافلوفيتش على الأمريكي ديريك لويس بالضربة الفنية القاضية في النزال الذي جمعهما صباح أمس الأحد، ضمن دورة "UFC 227" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ووجه بافلوفيتش عدة ضربات قوية لديريك لويس الملقب بـ"الوحش الأسود" ليسقطه على أرض الحلبة قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال الذي أقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بعد مرور 55 ثانية فقط من بداية الجولة الأولى، معلنا فوز المقاتل الروسي بالضربة الفنية القاضية، وأثار قراره الكثير من الجدل واحتجاج المقاتل الأمريكي.

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وحقق سيرغي بافلوفيتش (30 عاما) بذلك انتصاره الرابع على التوالي في "UFC" والسادس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، مني ديريك لويس (37 عاما) بالهزيمة العاشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 26 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: RT 

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