رسميا.. برشلونة يوقع مع كوندي (فيديو)

أعلن نادي برشلونة رسميا اليوم الاثنين، ضم المدافع الفرنسي جوليس كوندي، قادما من فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع كوندي على عقد انضمامه إلى صفوف برشلونة في المدينة الرياضية للنادي الكتالوني، بوجود خوان لابورتا، رئيس الفريق الكتالوني.

Pen to paper ✍️@jkeey4 is officially a Culer 💙❤️ pic.twitter.com/58CJkDGEhI — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022

ويمتد عقد المدافع الفرنسي لمدة 5 مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وبلغت قيمة الصفقة نحو 50 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 5 و10 ملايين يورو كمتغيرات.

وأصبح جوليس كوندي (23 عاما) سادس صفقة لفريق المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز، في إطار الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من الإيفواري كيسي، والدنماركي كريستينسن، والبرازيلي رافينيا، والبولندي ليفاندوفسكي، إضافة إلى ديمبلي.

المصدر: وكالات