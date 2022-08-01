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على الجسد.. أغرب توقيع في تاريخ يورغن كلوب (فيديو)

الرياضة

على الجسد.. أغرب توقيع في تاريخ يورغن كلوب (فيديو)
AFP Nigel Roddis
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وافق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على طلب غريب من قبل مشجع، أثناء احتفالات "الريدز" بتتويجه بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي.

وطلب أحد المشجعين، بعد انتهاء مراسم توزيع الميداليات وتسليم كأس الدرع الخيرية للاعبي ليفربول، من كلوب أثناء الاحتفال مع لاعبيه والجماهير، بالتوقيع على الوشم الذي رسمه على ساقه، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لكأس الاتحاد الإنجليزي، والفيديو المنشور.

ووافق كلوب على الطلب الغريب وقام بالتوقيع على ساق المشجع في لقطة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل البعض يصف ما حدث بأنه أغرب توقيع قام به المدرب الألماني لأحد المشجعين على مدار تاريخه التدريبي.

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وتوج ليفربول بكأس الدرع الخيرية، بعد انتظار طويل دام 16 عاما، عقب فوزه على مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب "كينغ باور" معقل نادي ليستر سيتي.

ودخل يورغن كلوب قائمة المدربين القلائل الذين استطاعوا قيادة فريق ليفربول لتحقيق كل الألقاب الممكنة منذ توليه مهمة تدريب "الريدز" في 2015.

المصدر: وكالات 

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