مفاجأة سارة للجماهير العربية من الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن هدية مفاجئة للجماهير العربية، قبل بدء دوران عجلة "البريمير ليغ" يوم الجمعة، المقبل بلقاء "ديربي" لندن بين كريستال بالاس وأرسنال.
وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إصدارة صفحة رسمية لها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
متابعينا الأعزاء في الوطن العربي 👋— Premier League Arabic (@PLinArabic) August 1, 2022
مرحبًا بكم في البريميرليج 🤩
ونشرت الرابطة فيديو لأبرز الأهداف التي سجلها النجوم العرب في مباريات "البريميرليغ" ومن بينها للمصري محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي.
وعلقت الرابطة على الفيديو، قائلة: "الآن فقط، يمكننا تأكيد هذا الأمر، تم إطلاق حساب البريميرليغ باللغة العربية ".
الآن فقط! 🆕— Premier League Arabic (@PLinArabic) August 1, 2022
يمكننا تأكيد هذا الأمر ✅
تم إطلاق حساب البريميرليج باللغة العربية 🤩 🥳 pic.twitter.com/w62KsCbH4r
ويحظى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشعبية كبيرة في الدول العربية، خاصة مع تألق النجوم العرب فيه على غرار صلاح ومحرز.
نجوم عرب من ذهب في البريميرليج 💫 💥 pic.twitter.com/lcuP4ORKj5— Premier League Arabic (@PLinArabic) August 1, 2022
المصدر: "twitter/PLinArabic"