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مفاجأة سارة للجماهير العربية من الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو

الرياضة

مفاجأة سارة للجماهير العربية من الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو
Legion-Media Laurence Griffiths
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن هدية مفاجئة للجماهير العربية، قبل بدء دوران عجلة "البريمير ليغ" يوم الجمعة، المقبل بلقاء "ديربي" لندن بين كريستال بالاس وأرسنال.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إصدارة صفحة رسمية لها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت الرابطة فيديو لأبرز الأهداف التي سجلها النجوم العرب في مباريات "البريميرليغ" ومن بينها للمصري محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي.

وعلقت الرابطة على الفيديو، قائلة: "الآن فقط، يمكننا تأكيد هذا الأمر، تم إطلاق حساب البريميرليغ باللغة العربية ".

ويحظى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشعبية كبيرة في الدول العربية، خاصة مع تألق النجوم العرب فيه على غرار صلاح ومحرز.

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المصدر: "twitter/PLinArabic"

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