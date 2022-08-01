مفاجأة سارة للجماهير العربية من الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن هدية مفاجئة للجماهير العربية، قبل بدء دوران عجلة "البريمير ليغ" يوم الجمعة، المقبل بلقاء "ديربي" لندن بين كريستال بالاس وأرسنال.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إصدارة صفحة رسمية لها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

متابعينا الأعزاء في الوطن العربي 👋



مرحبًا بكم في البريميرليج 🤩 — Premier League Arabic (@PLinArabic) August 1, 2022

ونشرت الرابطة فيديو لأبرز الأهداف التي سجلها النجوم العرب في مباريات "البريميرليغ" ومن بينها للمصري محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي.

وعلقت الرابطة على الفيديو، قائلة: "الآن فقط، يمكننا تأكيد هذا الأمر، تم إطلاق حساب البريميرليغ باللغة العربية ".

الآن فقط! 🆕



يمكننا تأكيد هذا الأمر ✅



تم إطلاق حساب البريميرليج باللغة العربية 🤩 🥳 pic.twitter.com/w62KsCbH4r — Premier League Arabic (@PLinArabic) August 1, 2022

ويحظى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشعبية كبيرة في الدول العربية، خاصة مع تألق النجوم العرب فيه على غرار صلاح ومحرز.

نجوم عرب من ذهب في البريميرليج 💫 💥 pic.twitter.com/lcuP4ORKj5 — Premier League Arabic (@PLinArabic) August 1, 2022

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المصدر: "twitter/PLinArabic"