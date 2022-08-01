4 اتحادات تعلن رغبتها في استضافة كأس آسيا للسيدات 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي الاثنين أن 4 اتحادات أبدت رغبتها في استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026.

وقامت الاتحادات الوطنية الأربعة بإعلان رغبتها في استضافة البطولة الأهم في قارة آسيا لمنتخبات السيدات، وهي: الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم.

وسوف يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة، من أجل تقديم الوثائق اللازمة للاستضافة بحسب عملية الترشيح، على أن يتم اتخاذ القرار النهائيات والإعلان عنه خلال عام 2023.

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وينتظر أن تشهد كأس آسيا للسيدات 2026 البناء على أساسات التراث الكبير للبطولة، والتي تم توسيعها من 8 منتخبات إلى 12 منتخب، حيث كانت النسخة الأخيرة عام 2022 في الهند الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة خلال العقدين الماضيين، وجرى تنظيمها عبر أكبر وفد في تاريخ البطولة.

وكانت أستراليا استضافت كأس آسيا للسيدات عام 2006، علما بأن منتخب أستراليا حقق اللقب الوحيد في تاريخ البطولة عام 2010 في الصين، في حين تستضيف أوزبكستان هذا العام بطولة الأندية الآسيوية للسيدات لمنطقة الغرب، حيث تطمح في أن تكون أول دولة بمنطقة وسط آسيا تستضيف البطولة.

واستضاف الأردن كأس آسيا للسيدات عام 2018، في حين تطمح السعودية في أن تصبح ثاني دولة بمنطقة غرب آسيا تستضيف البطولة.

المصدر: صحيفة "سبق"