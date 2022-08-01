لابورتا يراوغ بشأن عودة ميسي

رد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على الأنباء التي تتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي، خاصة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023.

وتحدث لابورتا عن الأمر خلال مؤتمر تقديم مدافع برشلونة الجديد، جول كوندي، الاثنين وقال: "لن أعلق على هذا الأمر، لأن ميسي لاعب في باريس سان جيرمان".

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وتابع: "سألوني عن الأمر في أمريكا، سنرى ما يمكننا فعله وعلينا أن نكون ملتزمين في التعامل مع ليو ووضعه الحالي".

وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، عقب فشل تجديد عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

المصدر: "وكالات"











