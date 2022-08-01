ألونسو خليفة فيتل لدى أستون مارتن في 2023

سينتقل سائق الفورمولا1 الإسباني بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو من فريق ألبين إلى أستون مارتن في عام 2023 بعقد يمتد لسنوات عدة بحسب ما أعلن فريق الصانعين البريطاني في بيان الاثنين.

وسيحل ألونسو الذي أتم الـ41 من عمره الجمعة، بدلا من الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات الذي أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله نهاية الموسم الحالي.

وقال ألونسو الذي فاز بلقبيه في بطولة العالم للفورمولا واحد في عامي 2005 و2006، إن فريق أستون مارتن المملوك من الملياردير الكندي لورانس سترول الذي يقود ابنه لانس السيارة الأخرى، "واضح أنه يبذل الطاقة والالتزام للفوز" وهو "أحد أكثر الفرق إثارة في الفورمولا 1 اليوم".

BREAKING: Fernando Alonso will join Aston Martin from 2023 on a multi-year contract #F1pic.twitter.com/dfwktaMk6F — Formula 1 (@F1) August 1, 2022

وأضاف الإسباني الذي احتل المركز الثامن في سباق جائزة المجر الكبرى الأحد ويحتل المركز العاشر حاليا في ترتيب بطولة العالم: "لقد عرفت لورانس ولانس لسنوات عدة، ومن الواضح جدا أن لديهما الطموح والشغف للنجاح في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لا يزال لدي العطش والطموح للقتال لأكون في المقدمة، وأريد أن أكون جزءا من منظمة ملتزمة بالتعلم والتطور والنجاح".

واستهل الإسباني مشواره في عالم الفئة الأولى عام 2001. أحرز لقبيه العالميين في 2005 و2006 مع رينو، لكنه عجز عن تعزيزهما خلال مشواره مع ماكلارين أو فيراري.

السائق الذي يعتبره زملاؤه بين الأفضل في عالم الفئة الأولى، ترك هذه الرياضة عام 2018 متجها نحو سباقي لومان 24 ساعة وانديانابوليس 500 ورالي دكار.

عاد إلى الفورمولا 1 مع ألبين في 2021، ليصعد على المنصة للمرة الـ98 في مسيرته في جائزة قطر الكبرى.

وأحرز فوزه الأخير على أرضه في برشلونة عام 2013.

المصدر: "أ ف ب"