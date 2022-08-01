لاعب من لاتفيا يتحدى الحظر ويصل إلى ناديه الروسي

وصل حارس مرمى لاتفيا بهوكي الجليد يانيس كالنينز إلى مدينة خاباروفسك الروسية على الرغم من الحظر الذي تفرضه السلطات في لاتفيا.

وفي يوليو، أعلن نادي "أمور" الروسي عن توقيع عقد مع الحارس البالغ 30 عاما، ولم يتم تحديد مدة العقد مع كالنينز.

ولم تحظ الصفقة على موافقة اتحاد لاتفيا بالهوكي الذي يحظر على الرياضيين والمدربين المشاركة في المسابقات التي تقام في روسيا وبيلاروسيا،

وجاء رد الاتحاد اللاتفي بحرمان حارس المرمى من المشاركة مع منتخب بلاده في الاستحقاقات الدولية.

وشارك كالنينز مع منتخب لاتفيا في أربع بطولات العالم والألعاب الأولمبية 2022 التي جرت في بكين.

ولعب كالنينز سابقا بقميص دينامو ريجا من لاتفيا وجوكريت هلسنكي من فنلندا.

المصدر: matchtv