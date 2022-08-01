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لاعبة أردنية ترفض مواجهة نظيرتها الإسرائيلية في بطولة العالم

الرياضة

لاعبة أردنية ترفض مواجهة نظيرتها الإسرائيلية في بطولة العالم
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رفضت الأردنية ميسر الدهامشة لاعبة منتخب الأردن للتايكوندو للناشئين مواجهة لاعبة إسرائيلية ببطولة العالم في مدينة صوفيا البلغارية مفضلة الانسحاب والتضحية بميدالية كان يمكن أن تنالها

وقررت الدهامشة عدم مواجهة اللاعبة الإسرائيلية في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، رفضا منها الاعتراف بالاحتلال لفلسطين.

وكشف الصحفي الأردني، عمر الدهامشة، وهو ابن عم ميسر، مزيدا من التفاصيل حول سبب رفض لاعبة التايكوندو الأردنية خوض هذه المواجهة.

وكتب الدهامشة عبر حسابه على "تويتر": "رفضت التطبيع مع إسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدُّها شهيد على أرض فلسطين".

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وأضاف: "تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية"، فيما كتب في تغريدة أخرى: "كفو بنت العم".

وسار الناشئ عبدالله شاهين (بوزن 33 كغم) على نفس المنوال، وانسحب أمام لاعب إسرائيلي، في بطولة العالم للتايكواندو التي انتهت منافساتها الأحد في مدينة صوفيا البلغارية بصالة "أرينا أرميك".

المصدر: "وكالات"

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