"الآسيوي" يعلن اعتماد نظام تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، النظام الجديد للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027.

حيث تمتلك القارة الصفراء 8 مقاعد مباشرة في المونديال، إضافة إلى مقعد مؤهل عبر الملحق، وذلك بعد توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة لتضم 48 منتخبا وليس 32 كالسابق.

وأوضح الاتحاد القاري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، في بيان رسمي، أن المكتب التنفيذي له اعتمد بشكل رسمي النظام الجديد للتصفيات، بعد مجموعة من النقاشات مع الاتحاد الأعضاء، ليصل إلى قرار تأهل 8 منتخبات بشكل مباشر إلى المونديال مع منتخب تاسع عن طريق الملحق.

✨OFFICIAL✨



Asia’s pathway to the 8️⃣ direct slots and 1️⃣ Intercontinental playoff for 2026 #WorldCup and #AsianCup2027 confirmed! — #AsianCup2023 (@afcasiancup) August 1, 2022

ومن المقرر أن يتم مشاركة 18 منتخبا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم، مع تقسيمها إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، يتأهل بعدها أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى مونديال 2026.

ويتضمن الملحق الآسيوي، المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، تقسم على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 3 فرق بنظام الدوري من مرحلة واحدة وليس مرحلتين، حيث يتأهل المنتخبين الحاصلين على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة، في حين يتنافس المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري، دون تحديد اسم القارة التي ستقابل آسيا في الملحق العالمي حتى الآن.

يذكر أن الدور الأول للتصفيات المشتركة سيتضمن 22 منتخبا، هي المصنفة بين 26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

فيما سيتضمن الدور الثاني 36 منتخبا، هي المنتخبات المصنفة من 1 إلى 25، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

المصدر: the-afc.com