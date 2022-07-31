بمشاركة رونالدو.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فاييكانو (فيديو)

تعثر نادي مانشستر يونايتد أمام ضيفه رايو فاييكانو الإسباني بالتعادل 1-1، في مباراة ودية جمعت الفريقين اليوم الأحد في ملعب "أولد ترافورد" .

وشهدت المباراة، مشاركة نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك في ظهوره الأول هذا الصيف، بعد أن تغيب عن معظم تدريبات الفريق وكل المباريات الودية التي خاصها الفريق، وسط أنباء عن رغبته في الرحيل.

وشارك رونالدو لمدة 45 دقيقة دون أن يترك بصمته بالتسجيل أو الصناعة، وجرى استبداله بين شوطي اللقاء.

وسجل هدفي المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم أماد ديالو ليونايتد في الدقيقة 48، وعدل ألفارو غارسيا النتيجة لفاييكانو بحلول الدقيقة 57.

وكانت مواجهة رايو فاييكانو، الأخيرة لمانشستر يونايتد، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي في 7 أغسطس المقبل أمام ضيفه برايتون.

المصدر: RT