مقتل دراجين بحادث دهس أثناء سباق خيري في أمريكا

أعلنت سلطات ولاية ميشيغان الأمريكية أن سيارة يقودها سائق يعتقد أنه مخمور، دهست مجموعة من الدراجين المشاركين في سباق خيري بمقاطعة إيونيا غرب الولاية، مما أسفر عن مقتل دراجين اثنين.

وأوضح مكتب عمدة مقاطعة إيونيا، أن السيارة اصطدمت براكبي الدراجات على طريق ريفي، أمس السبت.

وقال بيان المكتب: "تسبب الحادث في إصابات خطيرة لجميع راكبي الدراجات، وبذل فريق الطوارئ جهدا كبيرا للحفاظ على أرواح الضحايا".

وتوفي رجلان، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة.

وقال مكتب العمدة، إن القتلى والمصابين كانوا يشاركون في سباق تحمل لمدة ثلاثة أيام لصالح مؤسسة "تمن أمنية".

ونقل السائق إلى سجن المقاطعة.

المصدر: أ ب