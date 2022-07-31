تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية لمواجهة فاييكانو

كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمباراة رايو فاييكانو الودية المقررة مساء اليوم الأحد.

وشهدت تشكيلة يونايتد، الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف، بعد أن تغيب عن معظم تدريبات الفريق وكل المباريات الودية التي خاصها الفريق.

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وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كاملة كالآتي:

"هيتون - إيثان ليرد - فاران - مارتينيز - تيليس - جارنر - فان دي بيك - تشونج - إريكسن - جارناتشو - رونالدو".

وكانت تقارير إعلامية، أشارت إلى رغبة رونالدو الذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

المصدر: وكالات