شاهد.. لحظة وصول رونالدو إلى "أولد ترافورد" للمشاركة في لقاء فاييكانو

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى ملعب "أولد ترافورد" للمشاركة في المباراة الودية التي ستجمع فريقه مانشستر يونايتد وضيفه رايو فاييكانو الإسباني في وقت لاحق اليوم الأحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها رونالدو ضمن قائمة مانشستر يونايتد للمشاركة في إحدى المباريات التحضيرية للموسم الجديد، بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تايلاند وأستراليا في جولة تحضيرية تسبق الموسم، وسط أنباء عن تقدم "الدون" بطلب للرحيل عن "الشياطين الحمر" هذا الصيف.

ولم ينضم رونالدو أيضا لقائمة يونايتد التي واجهت أتلتيكو مدريد، أمس السبت، ضمن تحضيرات فريقه لخوض غمار الموسم المقبل.

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وستكون مواجهة رايو فاييكانو، الأخيرة لمانشستر يونايتد، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي في 7 أغسطس المقبل أمام ضيفه برايتون.

المصدر: RT