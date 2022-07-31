كأس الأبطال الفرنسية.. موعد مواجهة سان جيرمان ونانت

يستهل باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، موسمه المحلي، بمواجهة نانت بطل الكأس، مساء اليوم الأحد في مباراة كأس الأبطال الفرنسية.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، في تل أبيب.

وتعد هذه المباراة مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم في فرنسا، وتقام للمرة الثانية على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرز فيها ليل اللقب على حساب سان جيرمان بالذات (1-0).

ويحمل سان جيرمان، الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب كأس الأبطال الفرنسية برصيد 10 مرات، متقدما على ليون (8)، ورينس وسانت اتيان (5)، فيما يملك نانت ثلاثة ألقاب في 1965 و1999 و2001.

وتميل الأرقام في السنوات الأخيرة لصالح نانت في المواجهات المباشرة، علما بأن الفريقين تبادلا الفوز في الموسم المنصرم، ففاز سان جيرمان 3-1 ليرد له الـ"كاناري" التحية بالنتيجة عينها.

ولكن المواجهات الـ24 في السنوات الـ12 الأخيرة بين الفريقين، كان الفوز فيها حليف سان جيرمان في 21 مناسبة مقابل 3 مرات فقط لنانت، حققها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكان سان جيرمان استعد بشكل مثالي لمواجهة نانت ولانطلاق الموسم الجديد، حيث حقق ثلاثة انتصارات في 3 مباريات خاضها ضمن جولته الاستعدادية في اليابان، على حساب كاوساكي فرونتالي 2-1، وأوراوا ريد دياموندز 3-0، وغامبا أوساكا 6-2.

المصدر: أ ف ب