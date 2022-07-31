رئيس بايرن ميونخ يكشف موقف فريقه من التعاقد مع مهاجم جديد

كشف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أوليفر كان، موقف النادي البافاري من تعزيز صفوفه بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت العديد من التقارير أن البايرن ما زال يعمل على ضم مهاجم جديد هذا الصيف، لتعويض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل حديثا لنادي برشلونة، وحتى أن بعض التقارير روجت لاسم نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتقال للفريق البافاري.

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ولكن أوليفر كان، نفى كل هذه الأنباء بشكل قاطع، حيث قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لن نوقع مع أي مهاجم جديد.. ليس هناك أي نقاش حول هذا الأمر، إنه أمر مستحيل".

وأكمل الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "لدينا خيارات في الهجوم بالقائمة الحالية للفريق الحالي.. هناك جوشوا زيركزي، وتشوبو موتينغ، بالإضافة إلى الشاب ماتيس تيل".

وتعاقد البايرن هذا الصيف، مع النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول، وقطب دفاع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس، بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام الهولندي، الدولي المغربي نصير مزراوي، وراين خرافنبرخ، والمهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تيل من رين.

المصدر: صحيفة "بيلد"