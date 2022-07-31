ماني يسجل أول أهدافه الرسمية مع بايرن ميونخ (فيديو)

أحرز السنغالي ساديو ماني، أول أهدافه الرسمية مع بايرن ميونخ، أمس السبت، ليساهم في تتويج النادي البافاري بكأس السوبر الألماني على حساب لايبزيغ (5-3).

وسجل ماني، المنضم هذا الصيف للبايرن قادما من ليفربول، الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة على طبق من ذهب من زميله سيرج غنابري، ليضع الكرة بسهولة في الشباك، في الدقيقة 31.

MANE OFF THE MARK 🔥 pic.twitter.com/aIfqn72Yo7 — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

وقبل هدف الأمس، نجح ماني الذي فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مؤخرا، في التسجيل في المباراتين الإعداديتين للنادي البافاري للموسم الجديد.

وكان ماني، انتقل لبايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ليفربول مقابل 32 مليون يورو، بعد أن قضى ستة مواسم ناجحة مع النادي الإنجليزي، سجل خلالها 120 هدفا وصنع 48.

المصدر: وكالات