هل حرم الأهلي من هدف صحيح أمام المقاولون؟.. خبير تحكيمي ينهي الجدل (فيديو)

حسم الحكم الدولي المصري السابق، جهاد غريشة، الجدل الدائر حول صحة الهدف الذي سجله الأهلي ضد المقاولون العرب، أمس السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة تسجيل الأهلي هدفا في الدقيقة 87، عن طريق حسام حسن، لكن حكم اللقاء، محمد عادل، ألغاه بداعي التسلل، وجاء ذلك بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

هدف ملغي ❌



حسام حسن يسجل هدف أول للأهلي لكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل. 🏁



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وقال غريشة في تصريحات تلفزيونية، إن قرار الحكم بإلغاء هدف الأهلي لوجود تسلل، كان قرارا صائبا.

وأضاف: "إلغاء هدف الأهلي أمام المقاولون العرب قرار صحيح، حيث أن رامي ربيعة (لاعب الأهلي)، كان يقف على خط المرمى والكرة تسلل ويعتبر متداخلا في اللعبة، وهذا القرار هو الأفضل في لقطات التحكيم الموسم الجاري".

وتعثر الأهلي بالتعادل سلبيا مع المقاولون، ورفع "المارد الأحمر" رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب مركز الوصافة.

المصدر: وكالات