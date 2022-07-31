 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت تشكيل "كراكن" المتطرف في خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا

برشلونة يهزم نيويورك ريد بولز بثنائية (فيديو)

الرياضة

برشلونة يهزم نيويورك ريد بولز بثنائية (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tirw

سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي، والهولندي ممفيس ديباي، هدفي الفوز لبرشلونة على نيويورك ريد بولز الأمريكي، اليوم الأحد، ليختتم العملاق الكتالوني جولته الصيفية الأمريكية دون خسارة.

وسجل الجناح الدولي ديمبيلي هدف الافتتاح بعد أربعين دقيقة على ملعب "ريد بول أرينا" في هاريسون (نيوجيرسي)، أمام 25 ألف متفرج.

وعزز ديباي النتيجة في الدقيقة 87، بعد خمس دقائق من طرد دانيال إيدلمان، لاعب ريد بولز، لتدخل عنيف على اليافع بابلو توري.

بينما لم يسجل بعد مهاجم برشلونة الجديد، البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، القادم من بايرن ميونخ الألماني.

ويعود برشلونة إلى إسبانيا مع ثلاثة انتصارات وتعادل من أربع مباريات في جولته الأمريكية الاستعدادية للموسم الجديد، حيث تغلب على إنتر ميامي الأمريكي 6-0، وغريمه المحلي ريال مدريد 1-0، وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2-2.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا