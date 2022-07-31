برشلونة يهزم نيويورك ريد بولز بثنائية (فيديو)

سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي، والهولندي ممفيس ديباي، هدفي الفوز لبرشلونة على نيويورك ريد بولز الأمريكي، اليوم الأحد، ليختتم العملاق الكتالوني جولته الصيفية الأمريكية دون خسارة.

وسجل الجناح الدولي ديمبيلي هدف الافتتاح بعد أربعين دقيقة على ملعب "ريد بول أرينا" في هاريسون (نيوجيرسي)، أمام 25 ألف متفرج.

🍿 HIGHLIGHTS | Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! 🇺🇸 pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022

وعزز ديباي النتيجة في الدقيقة 87، بعد خمس دقائق من طرد دانيال إيدلمان، لاعب ريد بولز، لتدخل عنيف على اليافع بابلو توري.

بينما لم يسجل بعد مهاجم برشلونة الجديد، البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، القادم من بايرن ميونخ الألماني.

ويعود برشلونة إلى إسبانيا مع ثلاثة انتصارات وتعادل من أربع مباريات في جولته الأمريكية الاستعدادية للموسم الجديد، حيث تغلب على إنتر ميامي الأمريكي 6-0، وغريمه المحلي ريال مدريد 1-0، وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2-2.

المصدر: وكالات