ريال مدريد يختتم جولته الأمريكية بالفوز على يوفنتوس (فيديو)
اختتم ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، جولته الأمريكية الاستعدادية للموسم الجديد، بالفوز على يوفنتوس 2-0، فجر اليوم الأحد في ولاية كاليفورنيا.
وتحضيرا لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل مسابقة "يوروبا ليغ"، في العاشر من أغسطس المقبل، بدأ المدرب الإيطالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة ضد فريقه السابق يوفنتوس بنفس التشكيلة التي فازت في مايو الماضي على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأثمر خيار أنشيلوتي عن منح النادي الملكي فوزه الأول في جولته الأمريكية التي بدأها بالخسارة أمام غريمه المحلي برشلونة 0-1 في لاس فيغاس، ثم بالتعادل مع كلوب أمريكا المكسيكي 2-2 في سان فرانسيسكو.
وكشف الريال عن نواياه منذ البداية حين افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل بعد 8 ثوان فقط إثر تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لكن الحكم ألغى الهدف.
وحصل يوفنتوس الذي افتتح جولته الأمريكية بالفوز على تشيفاس المكسيكي 2-2 قبل التعادل مع برشلونة 2-2، على أخطر فرصه خلال اللقاء في الدقيقة 13 حين ارتدت الكرة من العارضة إثر ركلة حرة نفذها ليوناردو بونوتشي.
💥 ¡BOOM!@Benzema | #RMInTheUSApic.twitter.com/uYhr94SyWC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 31, 2022
وجاء رد الريال مثمرا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها بنزيما.
🅰️ @JesusVallejo ➡️ @marcoasensio10 ✨⚽#RMInTheUSApic.twitter.com/JEzKqzacsn— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 31, 2022
وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 69، حاسما بذلك المواجهة التي كان فيها الريال الطرف الأفضل بشكل كبير لدرجة أن حارسه البلجيكي تيبو كورتوا كان الحاضر الغائب في اللقاء بسبب ندرة فرص نادي يوفنتوس.
المصدر: وكالات