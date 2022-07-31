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أحمد موسى يهنئ محمد صلاح ويشكره على الهدية (فيديو)

الرياضة

أحمد موسى يهنئ محمد صلاح ويشكره على الهدية (فيديو)
AP
النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي
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هنأ الإعلامى أحمد موسى، النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي، أمس السبت، في كأس "الدرع الخيرية".

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وفي برنامجه "على مسؤوليتي"، قال الإعلامى أحمد موسى إن "ليفربول يعود بقوة ومحمد صلاح ساهم فى فوز الليفر اليوم"، مضيفا: "نحيى ابن مصر ونجمنا العالمي، محمد صلاح راجع متألق بعد الإجازة".

وأردف موسى: "محمد صلاح راجع فايق وستكون بداية موفقة له في الدوري ودوري الأبطال، ويستحق أن يحصد كل البطولات، ونتمنى أن يكون له كلمة مع مدير فنى جديد في المنتخب".

كما أعرب أحمد موسى عن شكره لمحمد صلاح على إهدائه قميصا موقعا منه قائلا: "أشكر محمد صلاح على إهدائه تيشرت محمد صلاح بتوقيعه عليه، عن طريق صديقنا الكابتن أحمد عبدالقادر ميدو بعد إجراء مداخلة في البرنامج".

المصدر: "المصري اليوم"

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