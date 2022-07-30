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شاهد.. هالاند يهدر فرصة تسجيل هدف محقق في شباك ليفربول بغرابة (فيديو)

الرياضة

شاهد.. هالاند يهدر فرصة تسجيل هدف محقق في شباك ليفربول بغرابة (فيديو)
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أهدر الوافد الجديد على مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند فرصة تسجيل هدف محقق في شباك ليفربول بغرابة، خلال مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم ليفربول 3-1، كثف مانشستر سيتي من هجماته لتقليص الفارق، وأتيحت له فرصة ذهبية، عندما ارتدت كرة من حارس ليفربول لتستقر أمام هالاند، لكن الأخير سددها قوية دون تركيز لتعلو إطار المرمى.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3-1.

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وحقق ليفربول بذلك لقب كأس الدرع الخيرية للمرة الـ16 في تاريخه، وهو ثالث أكثر فريق تتويجا بالمسابقة بعد مانشستر يونايتد (17 مرة) وأرسنال (15 مرة).

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها ليفربول بلقب المسابقة منذ العام 2006.

المصدر: RT

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