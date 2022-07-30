فنربخشة يرفض الاعتذار من أوكرانيا عن هتافات جماهيره المؤيدة لبوتين

أكد علي كوتش رئيس فريق فنربخشة التركي، أن ناديه لن يعتذر لأوكرانيا، على هتافات جماهيره المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مواجهة دينامو كييف في إسطنبول الأربعاء الماضي.

وقال كوتش: "لن نعتذر من أوكرانيا. يتعين على السفير الأوكراني والمتحدث باسم الخارجية الأوكرانية الاعتذار لنا على تصريحاتهم غير اللائقة".

وتابع: "أعتقد أنه كان شعارا غير مناسب وغير ضروري، بعيدا عن هوية فنربخشة. لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل نسدّ أفواههم؟".

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وعقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأوكراني بنتيجة 2-1 وتأهله إلى المرحلة التالية من تصفيات دوري الأبطال، رفض ميرسيا لوشيسكو، مدرب دينامو كييف حضور المؤتمر الصحفي، بسبب الهتافات المؤيدة للرئيس الروسي، كما ندد سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيلي بودنار، بالهتافات المؤيدة لبوتين.

وانتشرت هتافات جماهير فنربخشة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تحقيقا تأديبيا في "سلوك سيئ مفترض" لجماهير النادي التركي، وأدان تصرفات مشجعيه.

المصدر: وكالات