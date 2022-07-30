أرسنال يكتسح إشبيلية بسداسية في كأس "ملعب الإمارات"

اكتسح نادي أرسنال الإنجليزي منافسه إشبيلية الإسباني بسداسية دون رد في مباراة جمعتهما اليوم السبت، ضمن مسابقة كأس "ملعب الإمارات" الودية.

وفرض الوافد الجديد على أرسنال، المهاجم الدولي لبرازيلي غابرييل جيسوس، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 13، 15، و77، فيما أحرز بوكايو ساكا، هدفين آخرين في الدقيقتين 10 (من ركلة جزاء)، و19، وسجل إدوارد نيكيتاه، الهدف السادس في الدقيقة 88.

وهذ الفوز هو السادس على التوالي لأرسنال في 6 مباريات ودية خاضها هذا الصيف في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

المصدر: وكالات