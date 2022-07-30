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هالر يخضع لعلاج كيميائي ويبتعد عدة أشهر عن دورتموند

الرياضة

هالر يخضع لعلاج كيميائي ويبتعد عدة أشهر عن دورتموند
Legion-Media
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سيخضع المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر، لعلاج كيميائي يبعده عن فريقه بوروسيا دورتموند عدة أشهر، بعد أن أظهرت النتائج النسيجية وجود ورم خبيث في خصيته، بحسب ما أعلن ناديه السبت.

وكتب دورتموند في موقعه الرسمي "سيغيب سيباستيان هالر (28 عاما) عن بوروسيا دورتموند عدة أشهر. أظهرت النتائج النسيجية وجود ورم خبيث في الخصية".

وكان دورتموند أعلن الأربعاء الماضي، أن هالر سيغيب عن الملاعب "لأشهر عدة" على الأقل، بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم في الخصية، اكتشف خلال معسكر تدريبي للفريق في سويسرا تحضيرا للموسم الجديد.

ونقل دورتموند السبت عن مديره الرياضي سيباستيان كيهل، أن فرص شفاء هالر "جيدة جدا" وأنه "سيحصل على أفضل علاج".

وطالب النادي وسائل الإعلام والمعجبين التفهم، لعدم إصداره أية تفاصيل طبية في ما يتعلق بعلاج هالر.

وكان هالر قد انضم لدورتموند هذا الصيف قادما من أياكس أمستردام لتعويض المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المنتقل لمانشستر سيتي.

وأحرز الدولي الإيفواري 34 هدفا لأياكس الموسم الماضي منها 11 هدفا في 8 مباريات بدوري الأبطال.

وكان دورتموند افتتح موسمه (2022-2023) أمس الجمعة، بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على نادي 1860 ميونيخ المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الألماني، ضمن الدور الثاني لكأس ألمانيا.

المصدر: وكالات

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