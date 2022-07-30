رسميا.. الأهلي المصري يوافق على انتقال مدافعه المغربي لنادي قطر

ودع الأهلي مدافعه المغربي بدر بانون المطالِب بانتقاله إلى نادي قطر القطري لأسباب شخصية، بعد أن قضى عامين مع الفريق المصري أحرز خلالهما لقب دوري الأبطال وبرونزية مونديال الأندية.

ونقلت قناة الأهلي الرسمية عن مدير الكرة في النادي، سيد عبد الحفيظ، قوله إن بانون هو من طلب الرحيل إلى الدوري القطري لأسباب شخصية، وذلك خلال جلسة خاصة جمعته باللاعب.

🚨الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى الدوري القطري pic.twitter.com/lpPYrKoREh — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) July 29, 2022

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه ربط الموافقة على العرض القطري بقرار مدرب الأهلي، ريكاردو سواريس، وتابع "بدر يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي".

وواصل "اصطحبت بدر بانون وجلسنا مع ريكاردو سواريس المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك".

وأتم "تحدث سواريس مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري، وقد جاءت إجابة المدرب واضحة بالموافقة طالما أن اللاعب لا يستطيع البقاء والتأقلم مع الفريق".

وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى أن الأهلي حصل على 2.5 مليوني دولار قيمة انتقال بانون إلى صفوف قطر، مع نسبة 15 بالمئة من عائدات بيعه في المستقبل.

وكان بانون غاب فترة طويلة عن الملاعب بسبب مشكلات في عضلة القلب إثر إصابته بفيروس كورونا، كما تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الأهلي بعد خسارة الأخير نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي، بسبب ظهوره في غرف ملابس الأخير بعد المباراة.

وكان بانون (28 عاما)، استهل مشواره مع الرجاء البيضاوي في 2013 وحمل ألوان منتخب المغرب ثلاث مرات، وانضم للأهلي قبل موسمين.

المصدر: وكالات