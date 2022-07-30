استمرار احتجاز المقاتل الإيرلندي الشمالي تافتس بتهمة محاولته قتل صديقته

رفضت محكمة في إيرلندا الشمالية، إطلاق سراح المقاتل في رياضة الفنون القتالية المختلطة، صامويل تافتس، بكفالة من السجن بعد أن تم اعتقاله بتهمة محاولته قتل صديقته.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعود الواقعة للخريف الماضي، عندما تشاجر تافتس مع صديقته.

واعتدى تافتس بالضرب على صديقته قبل أن يمسك بقوس ليطلق سهما على صديقته التي كانت خلف الباب المغلق.

وفي وقت لاحق، حاول تافتس خنق صديقته، التي فقدت وعيها.

ونجت الفتاة بأعجوبة لتتوجه مباشرة إلى الشرطة التي اعتقلت تافتس عندما حاول الفرار بسيارته.

ويتهم تافتس بمحاولة القتل وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم والتهديدات بالقتل.

ورفض القاضي التماسا بالإفراج بكفالة عن تافتس الذي تبين أنه يعاني من مشاكل عقلية.

وخاض تافتس في رياضة الفنون القتالية المختلطة خمس نزالات فاز بها جميعها.

المصدر: نوفوستي