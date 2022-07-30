الدوري الفرنسي.. إيتو أول ياباني يحمل ألوان ريمس

أعلن نادي ريمس الفرنسي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم الياباني الدولي جونيا إيتو لأربعة مواسم، قادما من غنك البلجيكي مقابل 10 ملايين يورو.

وأصبح إيتو أول لاعب ياباني يحمل ألوان نادي ريمس.

𝗝𝘂𝗻𝘆𝗮 𝗜𝘁𝗼, 𝘂𝗻 𝗘𝗺𝗽𝗲𝗿𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲𝘀 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗲𝘀



🤝 L'ailier et international japonais arrive au SDR en provenance du @KRCGenkofficial ! ❤️🤍 — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 29, 2022

وبقي إيتو (29 عاما) الذي تكون في جامعة كاناغاوا في يوكوهاما، في الدوري الياباني حتى عام 2019، قبل الانضمام إلى غنك في الدرجة البلجيكية الأولى.

وفي موسمه الأول مع فريقه البلجيكي، أحرز إيتو لقبي الدوري والكأس السوبر.

وفي العام التالي، أحرز إيتو لقب الكأس ثم أنهى مغامرته مع غنك في الموسم الماضي بتصدره قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري البلجيكي برصيد 16 تمريرة حاسمة.

وبموازاة ذلك، فرض المهاجم الذي يفضل اللعب على الجبهة اليمنى، نفسه مع المنتخب الياباني (9 أهداف في 36 مباراة دولية)، ويحظى بثقة المدرب هاجيمي مورياسو مع الاقتراب من نهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات