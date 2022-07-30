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الدوري الفرنسي.. إيتو أول ياباني يحمل ألوان ريمس

الرياضة

الدوري الفرنسي.. إيتو أول ياباني يحمل ألوان ريمس
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أعلن نادي ريمس الفرنسي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم الياباني الدولي جونيا إيتو لأربعة مواسم، قادما من غنك البلجيكي مقابل 10 ملايين يورو.

وأصبح إيتو أول لاعب ياباني يحمل ألوان نادي ريمس.

وبقي إيتو (29 عاما) الذي تكون في جامعة كاناغاوا في يوكوهاما، في الدوري الياباني حتى عام 2019، قبل الانضمام إلى غنك في الدرجة البلجيكية الأولى.

وفي موسمه الأول مع فريقه البلجيكي، أحرز إيتو  لقبي الدوري والكأس السوبر.

وفي العام التالي، أحرز إيتو لقب الكأس ثم أنهى مغامرته مع غنك في الموسم الماضي بتصدره قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري البلجيكي برصيد 16 تمريرة حاسمة.

وبموازاة ذلك، فرض المهاجم الذي يفضل اللعب على الجبهة اليمنى، نفسه مع المنتخب الياباني (9 أهداف في 36 مباراة دولية)، ويحظى بثقة المدرب هاجيمي مورياسو مع الاقتراب من نهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات

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