"زيزو" يرد على أنباء اشتباكه مع "شيكابالا" في مران الزمالك (صورة)

رد نجم نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، على الأخبار المتداولة بشأن دخوله في مشادة كلامية مع زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في مران الفريق أمس الجمعة.

ونشر "زيزو" عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، صورة لـ"شيكابالا" من مران الأمس برفقه نجله، وكتب عليها "لبس التقسيمة هياكل منك حته"، في إشارة إلى أن "شيكابالا" لم يشارك أصلا في مران الزمالك أمس واكتفى فقط بمتابعة زملائه وهم يتدربون.

ورد شيكابالا على منشور "زيزو" ضاحكا، لينفي الاخبار المتداولة، ويؤكد أن العلاقة بين الثنائي جيدة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة هامة ضد بيراميدز بعد غد الاثنين، في قمة المرحلة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 63 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز، وذلك قبل سبع جولات من ختام منافسات المسابقة.

المصدر: وكالات