الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي منافسه ليفربول، مساء السبت، في مباراة كأس الدرع الخيرية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الدرع الخيرية 2022 بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-22 في الجولة الأخيرة من المسابقة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

فيما يلعب "الريدز" هذه المباراة بعد تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

وستكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية، حيث سبق أن تواجه الفريقان في نسخة 2019، وحقق "السيتي" اللقب، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويتوقع أن يدخلا الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

- مانشستر سيتي (4-3-3)

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - جون ستونز - روبين دياس - كايل ووكر.

في خط الوسط: كيفن دي بروينن - رودري - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك غريليش - إيرلينغ هالاند - رياض محرز.

- ليفربول (4-3-3)

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: تياغو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون.

في خط الهجوم: لويس دياز - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

المصدر: .goal.com