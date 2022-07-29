فيرغسون يعود إلى مانشستر يونايتد في منصب جديد

أكدت مصادر صحفية بريطانية اليوم الجمعة، أن السير الاسكتلندي أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، سيعود ليونايتد لتولي منصبا إداريا في الفريق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن فيرغسون قبل العودة إلى مجلس إدارة اليونايتد.

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واستجاب ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي للنادي، إلى نصائح البعض مؤخرا بضرورة إعادة فيرغسون لمجلس الإدارة للاستفادة من خبراته.

وسيؤدي هذا الأمر إلى دور أكثر تأثيرا لفيرغسون داخل ملعب "أولد ترافورد"، مثلما كان عليه الحال قبل عقد مضى عندما كان الاسكتلندي يشرف على تدريب "الشياطين الحمر".

ويعتبر فيرغسون، الذي أشرف على تدريب مانشستر يونايتد لمدة 27 عاما بين عامي 1986 و2013، أحد رموز يونايتد، ويحظى باحترام جماهير وإدارة ولاعبي الفريق الحاليين والسابقين.

وكان فيرغسون لعب دورا كبيرا في عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد لفترة ثانية في صيف العام الماضي ويعمل حاليا على إقناعه في الاستمرار مع الفريق.

المصدر: وكالات