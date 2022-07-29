مرتضى منصور يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي للأهلي

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الإشاعات التي ترددت مؤخرا بخصوص انتقال مصطفى فتحي، لاعب الفريق السابق والحالي لنادي التعاون السعودي، إلى الأهلي المصري.

وانتقل فتحي لصفوف نادي التعاون السعودي، قادما من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل مليون دولار.

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وترددت أنباء مؤخرا عن إمكانية انتقال فتحي إلى الأهلي المصري هذا الصيف، لكن منصور كذّب هذه الإشاعات، حيث قال في تصريحات لقناة الزمالك، اليوم الجمعة "كيف سينضم مصطفى فتحي للأهلي والتعاون لم يقم بدفع باقي المستحقات المالية لنا؟".

وواصل: "احتراما لعلاقتنا بالسعودية والمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، لا أريد مقاضاة التعاون".

وأكد رئيس الزمالك، أن فتحي لن يستطيع الانتقال لصفوف الأهلي، وحال لم يدفع التعاون خلال أيام باقي المستحقات المالية للزمالك فسيتم وقف الفريق السعودي عن قيد لاعبين جدد.

المصدر: وكالات