غوارديولا يعلن غياب لابورت عن بداية موسم مانشستر سيتي

سيغيب المدافع الدولي الإسباني أيمريك لابورت عن بداية موسم مانشستر سيتي بطل إنجلترا في كرة القدم، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته.

وكشف مدرب "السيتي"، الإسباني بيب غوارديولا الجمعة، أن لابورت احتاج لجراحة، بعد معاناته من إصابة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي.

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وأنهى لابورت الموسم الماضي متألما من إصابته، ورغم ذلك ساهم في إحراز "السيتي" لقبه الرابع في خمس سنوات ضمن "البرميرليغ"، بعد صراع محتدم مع ليفربول.

وقال غوارديولا لمراسلين عن قلب دفاعه "لابورت مصاب. خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم الماضي عندما خاض آخر مباراتين أو ثلاث وهو يعاني إصابة كبيرة. لقد قام بمجهود خارق".

وتابع "حتى الآن، كان يقوم بعمل جيد، لكن عليك أن تكون حذرا بالنسبة للركبة. أعتقد أنه سيغيب في أغسطس وربما يبدأ موسمه معنا في سبتمبر".

وأضعفت إصابة لابورت وانتقال الظهير الأيسر ألكسندر زينتشنكو إلى أرسنال، الخيارات الدفاعية لغوارديولا.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول على درع المجتمع غدا السبت، في افتتاح تقليدي للموسم الإنجليزي.

ويستهل رجال غوارديولا موسمهم في الدوري في 7 أغسطس على أرض وست هام.

المصدر: وكالات