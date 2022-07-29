رونالدو خارج تشكيلة يونايتد مجددا للقاء ودي ضد أتلتيكو

بقي كريستيانو رونالدو خارج تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد الذي سيواجه وديا غدا السبت في العاصمة النرويجية أوسلو أتلتيكو مدريد، ما يؤشر إلى تشبث البرتغالي برغبة الرحيل عن يونايتد.

وغاب أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن الجولة التحضيرية ليونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب "عائلية"، ولن يكون مجددا ضمن تشكيلة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ لمباراة السبت ضد أتلتيكو، الذي ورد اسمه كأحد الأندية المهتمة بالبرتغالي، قبل أن ينفي رئيسه هذا الأمر.

ونشر يونايتد تشكيلة من 21 لاعبا لمواجهة أتلتيكو، وتضم الوافدين الجديدين، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والدنماركي كريستيان إريكسن، لكن من دون رونالدو الذي عاد الثلاثاء إلى مقر تمارين النادي لإجراء محادثات مع تن هاغ حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر".

إقرأ المزيد

ويريد رونالدو أن يترك النادي الذي عاد إليه العام الماضي بعد فشل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هدف لمانشستر يونايتد برصيد 24 هدفا، لكن فريقه حل في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي في 7 أغسطس المقبل أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الإعدادية ضد أتلتيكو في النرويج ومواطن الأخير رايو فايكانو في "أولد ترافورد".

المصدر: أ ف ب