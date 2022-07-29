رونالدو يرد بشكل ساخر على رفض جماهير أتلتيكو مدريد التعاقد معه (صورة)

عبرت جماهير أتلتيكو مدريد عن عدم ارتياحها لما تردد عن اهتمام فريقهم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولم يتردد النجم البرتغالي بالرد عليهم برسالة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل يونايتد في التأهل إليها باكتفائه بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

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وترددت شائعات مؤخرا عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من بينها أتلتيكو مدريد وهو ما رفضته جماهير هذا الأخير.

وفي مباراة أتلتيكو مدريد الودية الأخيرة ضد نومانسيا، رفع مشجعون لـ"الروخي بلتكوس" لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية "CR7 غير مرحب به".

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الجمعة، اكتفى النجم البرتغالي بالرد على حساب مشجع نشر صورة اليافطة (CR7 غير مرحب به)، عبر وجه ضاحك عبر عنه أربع مرات.

ولم تعرف حتى الآن وجهة رونالدو المقبلة لكن صحف إنجليزية تزعم أنه يملك عرضا جاهزا وينتظر موافقة مانشستر يونايتد للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

المصدر: ماركا