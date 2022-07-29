غوارديولا يحذر لاعبيه من صلاح قبيل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

حذر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبي فريقه من خطورة مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت ضمن كأس الدرع الخيرية.

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر.

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وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، محذرا لاعبيه من صلاح: "أنا لا أقول أي شيء جديد عن خطورة صلاح، لأننا نعرف ذلك".

وأضاف: "صلاح لاعب استثنائي، تهديد لا يصدق، هداف كبير. نحن نعرف جودته".

وأكمل المدرب الإسباني "سنحاول الفوز باللقب الأول (في الموسم الجديد). نحن نعرف الخصم جيدا، سيحدد مدى جودتنا بعد ثلاثة أسابيع من التحضير للموسم الجديد".

المصدر: thisisanfield.com