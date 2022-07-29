رونالدو يحصل على عرض جاهز للرحيل عن مانشستر يونايتد

يبقى موضوع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أكثر المواضيع اهتماما في ظل استمرار الأنباء التي تتحدث عن رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وأجرى خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، في هذا الشأن.

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ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية "أخبر مينديز مسؤولي يونايتد أن موكله يمتلك عرضا جاهزا (من أحد الأندية) لكن يجب على النادي تحديد رسوم انتقاله لإنجاز الصفقة".

ورفض يونايتد طلب مينديز، مشددا على أنهم لن يتركوا رونالدو يرحل.

كما رفض "الشياطين الحمر"، طلب رونالدو بتحريره وتجاهل السنة الأخيرة المتبقية في عقده.

ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد العقد لمدة 12 شهرا أخرى.

ورغم أن يونايتد سيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام برايتون بعد 9 أيام فقط، لم يتوصل الطرفان إلى حل حاسم ليبقى مصير الأسطورة البرتغالي غامضا..

ولم تعرف حتى الآن وجهة رونالدو المقبلة خاصة وأن أندية بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، التي ربطتها تقارير إعلامية بضم البرتغالي، نفت جلها اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

المصدر: وكالات