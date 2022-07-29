كلوب: كنت بحاجة ليوم واحد لنسيان فشل ليفربول في تحقيق رباعية تاريخية

قال المدرب الألماني لنادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، إنه احتاج إلى يوم واحد، لنسيان فشل فريقه في تحقيق الرباعية التاريخية الموسم الماضي.

وكان ليفربول على بعد مباراتين لتحقيق إنجاز تاريخي في إنجلترا، حيث حرمه مانشستر سيتي من إحراز لقب الدوري في المرحلة الأخيرة والدقائق الأخيرة من مباراته ضد أستون فيلا، ثم خسر أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واكتفى "الريدز" في نهاية موسمه المذهل بلقبي كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ولكن كلوب لم يفكر في هذه الخيبة لأكثر من 24 ساعة حيث حول انتباهه سريعا إلى الموسم المقبل.

وقال المدرب الألماني: "استغرق الأمر مني يوما واحدا، ثم أقمنا احتفالا في ليفربول وكنت على ما يرام في كل شيء".

وأضاف "كنا نعلم، بصراحة، أننا كنا قريبين (من الرباعية). عندما تكون غير محظوظ في لحظات، يحدث هذا النوع من الأشياء. إنها رياضة ونحن نقبل قوانينها".

وتابع "نقطة واحدة إضافية تكفي بعد 38 مباراة، وهدف آخر يكفي في مباراة كرة قدم. نحن نقبل ذلك أيضا، لذلك لم يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأردف قائلا "ماذا كانت خلاصة الموسم الماضي؟ لا أعتقد أنه من المنطقي التفكير بهذه الطريقة. لقد لعبنا بمستوى عال بشكل مذهل، وكنا متماسكين، ولعبنا كرة قدم جيدة، ليس دائما ولكن كثيرا. لقد قاتلنا بقوة. هذه هي كل الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها مرة أخرى".

ويملك ليفربول فرصة مبكرة للثأر من مانشستر سيتي عندما يلتقيان غدا السبت في مباراة درع المجتمع على ملعب "كينغ باور" في ليستر.

المصدر: وكالات