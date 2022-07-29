رسميا.. الركراكي يعلن رحيله عن الوداد

أعلن وليد الركراكي، رسميا تنحيه عن تدريب الوداد الرياضي، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد خسارة فريقه أمس الخميس لقب كأس العرش المغربي لصالح نادي نهضة بركان.

وكان الركراكي يتطلع لقيادة الوداد لتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، لكنه لم يتمكن من ذلك بخسارة فريقه نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان بركلات الترجيح بعد التمديد.

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وقال الركراكي بعد لقاء نهضة بركان، إن التتويج بثلاثة ألقاب يحتاج استعدادا بدنيا وذهنيا من المستوى العالي، مردفا: "لا يمكنني أن ألوم اللاعبين. كان موسما شاقا".

وتابع: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة.. ولم نكن موفقين في ضربات الترجيح.. ربما كان يجب أن نحسم النتيجة في وقت المباراة الأصلي أو في الشوطين الإضافيين".

وأكد الركراكي أن مباراة أمس في نهائي كأس العرش، كانت الأخيرة له مع الوداد.

ولم يكشف الركراكي عن وجهته المقبلة، لكن وسائل إعلام مغربية رشحته لخلافة البوسني وحيد خليلوزيتش على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي الأول.

المصدر: وكالات