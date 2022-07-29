نجوم الأهلي المصري يثيرون جدلا واسعا قبيل مواجهة المقاولون (صور)

أثار رباعي الأهلي المصري، محمد مجدي أفشة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وحسام حسن، الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهورهم في أحد الأفراح التي تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواجد الرباعي في أحد الأفراح برفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وهو ما أثار الجدل بشأن سهرهم رغم ارتباطهم بمباريات هامة وقوية مع فريقهم في الدوري المصري.

جماهير الاهلي نازله شتيمه في قفشه وحسام حسن علشان حضروا فرح في الوقت ده والدوري بيضيع 😂عيب يا جماعه والله بدا ما تشتموهم اشتموا مدير الكره اللي مش قادر يسيطر علي الفريق 😉😂 pic.twitter.com/czd6jO9N24 — عنتيل النشطاء🙋🏻‍♂️🇪🇬❤️🤝 (@antellabokom39) July 28, 2022

وهاجمت جماهير الأهلي الرباعي المذكور، لسهرهم وتواجدهم في مناسبة عامة، في وقت تراجعت فيه نتائج الفريق، خاصة بعد الخسارة أمام الغريم الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر قبل أيام.

نجوم الاهلي ياسر ابراهيم وأيمن اشرف وافشة وحسام حسن في فرح صديق 👇 pic.twitter.com/eQ5NhI65K6 — مونديال11 - Mundial11 (@mundial11news) July 29, 2022

لاعيبة الأهلي من فرح امبارح وهي في قمة الحزن علي حال النادي وخسارة الكاس مبادىء مبادىء مفيش كلام 😂😂😂 pic.twitter.com/nyo9XomFlT — Mina M .K Kamal (@MinaMKKamal1) July 29, 2022

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في وقت لاحق اليوم السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، ويتخلف بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك، علما بأن الفريق الأحمر يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: وكالات