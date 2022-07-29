شاهد.. مدرب الوداد يحاول إفساد هجمة مرتدة للفريق الخصم بطريقة غريبة

شهدت مباراة الوداد ونهضة بركان، أمس الخميس، ضمن نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم، لقطة غريبة لمدرب الوداد، وليد الركراكي.

وألقى الركراكي، زجاجة مياه، على خط التماس بالقرب من مهاجم نهضة بركان، يوسف الفحلي، عندما كان الأخير في طريقه لهجمة مرتدة تجاه مرمى الوداد.

وبعد نهاية الهجمة التي لم تسفر عن أي شيء، توجه الحكم صوب الركراكي وأشهر بطاقة حمراء في وجهه، بداعي "التهور" ومحاولة منع الفريق الخصم من تنظيم هجمة مرتدة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لنادي نهضة بركان (4-2)، ليتوج بلقب كأس العرش للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: RT