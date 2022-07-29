باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لضم البرتغالي سانشيز

كشفت تقارير إعلامية، أن انتقال الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز من فريق ليل إلى نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، بات في حكم المؤكد.

وذكرت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية، أن إدارتي ليل وسان جيرمان توصلتا لاتفاق بشأن إتمام صفقة سانشيز بعد أسابيع طويلة من المفاوضات.

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وأشارت إلى أن سان جيرمان اتفق على ضم اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة مع وجود بند إلزامية الشراء بمقابل يزيد عن 10 ملايين يورو.

ولفتت أيضا إلى أن النادي الباريسي سيعلن عن صفقة سانشيز، بشكل رسمي، غدا الأحد.

وسيصبح سانشيز، رابع لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من بورتو، والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عاما) من رينس، والمدافع الفرنسي الدولي نوردي موكييلي من لايبزيغ.

المصدر: وكالات