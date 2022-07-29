شاهد.. حادث جماعي يتسبب بسقوط 40 متسابقة في سباق فرنسا للدراجات

شهدت المرحلة الخامسة من سباق فرنسا للدراجات، الخميس، حادث تصادم كبير تسبب بسقوط 40 دراجة وإصابة بليغة لإحدى المتسابقات.

مع بقاء مسافة 50 كم على أطول مرحلة في السباق (175 كيلومترا)، تعثرت بعض المتسابقات على الطريق بين بار لو لوك إلى سان ديه فوج، ما أدى لسقوط 40 متسابقة عن دراجتهن، واستغرق الأمر عدة دقائق حتى تمكنت الدراجات من فصل أنفسهن من دراجات بعضهن البعض.

وعانت العديد من المتسابقات من الالتواءات والكدمات، لكن لسوء الحظ، اضطرت المتسابقة الدنماركية إيما نورسجارد البالغة 23 عاما للتخلي عن السباق بسبب إصابة في كتفها الأيسر، وهي أخطر إصابة في الحادث.

وفازت المتسابقة الهولندية لورينا ويبس في السباق النهائي في سان ديه دي فوج، لتحقق فوزها الثاني بعد فوزها بالمرحلة الأولى في باريس الأحد الماضي.

بينما احتلت بطلة العالم الإيطالية إليسا بالسامو المركز الثاني والهولندية ماريان فوس في المركز الثالث.

المصدر: marca